Dégivrer le pare-brise, augmenter le chauffage, dégivrer vos rétroviseurs... combien coûtent ces "habitudes hivernales" au volant?

Les températures poussent les automobilistes à augmenter le chauffage dans leur voiture, dégivrer les vitres, voire même brancher les sièges-chauffants pour ceux qui en sont équipés. Mais quel est l'impact de ces "habitudes hivernales" sur notre consommation de carburant ?

Une nuit très froide et des vitres gelées, voilà une situation de saison qui incite à pousser sur toutes sortes de boutons plutôt énergivores.

Voici ce que cela consomme :

Dégivrage du pare-brise et lunette arrière : 800 watts

Ventilation : 170 watts

Rétroviseurs dégivrants : 40 watts

Sièges chauffants : 100 watts

Volant chauffant : 50 watts

Phare et anti-brouillards : 250 watts

Au total, cela fait donc environ 1.400 watts. En supposant que tout reste allumé pendant les cinq premières minutes du trajet, le temps que la voiture chauffe, tous ces appareils électriques auront entrainé une surconsommation de 0,07 litre d'essence, soit 0,13 euros au tarif actuel.

0,30 euros en 5 minutes

Pour que l'hiver n'alourdisse pas la note à la pompe, le mieux est de gratter, et surtout de ne pas laisser tourner le moteur. Un véhicule à l'essence, à froid, consomme près de 2 litres à l'heure. En cinq minutes, votre voiture aura brûlé 0,30 euros. "D'abord, c'est interdit par le code de la route, explique Didier Heusdens, ingénieur automobile. Et puis, c'est de la consommation qui est bêtement perdue. Les moteurs modernes chauffent en quelques minutes. Il est conseillé de plutôt démarrer le moteur et puis de commencer à rouler à allure modérée sans accélérer trop fort pour laisser le moteur monter à température."

D'un point de vue économique et écologique, la voiture idéale serait débarrassée de tous ces accessoires électriques. Elle serait plus petite, plus légère, elle consommerait beaucoup moins, roulerait moins vite. Pas sur que la majorité des automobilistes en voudraient...