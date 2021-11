BENE-League handball - Première défaite du leader Lions, Atomix battu à Bocholt, partage pour Visé

(Belga) Les Lions, leaders de la BENE-League de handball, ont concédé leur première de la saison en s'inclinant 31-27 sur le terrain de Hurry Up, samedi lors de la 12e journée de ce championnat belgo-néerlandais. Le club de Sittard reste en tête mais ne compte plus qu'un point d'avance sur Bocholt, qui a de son côté battu Atomix Bruxelles 36-23.

Visé a partagé 22-22 à Volendam, tandis que Hasselt a battu Tongres 32-30 dans le derby limbourgeois. C'était le dernier duel en BENE-League entre les deux équipes limbourgeoises, qui vont fusionner et continueront sous l'appellation Hubo Handbal dès la saison prochaine. Le match entre le Sporting Pelt et Bevo n'a pu se tenir en raison de problèmes au centre sportif de Pelt qui ont poussé les officiels à ne pas siffler le coup d'envoi. Pelt reste 4e du classement avec 1 point d'avance sur Volendam et Visé. Tongres est 8e, Hasslet 10e et Atomix 11.