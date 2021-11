Drame aux États-Unis: un enfant de 5 ans abattu pendant le tournage d'un film par des adolescents

Un Américain de cinq ans a été tué par balles jeudi soir pendant qu'un groupe d'adolescents tournaient une vidéo pour la poster sur les réseaux sociaux, a rapporté la police de Brooklyn Park, dans le nord des Etats-Unis.



Un garçon de 13 ans est soupçonné d'avoir tiré accidentellement en manipulant une arme à feu, a-t-elle précisé sur Facebook. Il a été arrêté et placé en détention dans un centre pour mineurs.



"Plusieurs autres mineurs étaient présents" sur les lieux du drame, une maison de cette banlieue de Minneapolis, où "ils essayaient de tourner un film pour les réseaux sociaux", selon ce communiqué.



Les armes à feu ont fait au moins 35 autres victimes jeudi, alors que les Américains célébraient Thanksgiving, l'une des fêtes les plus populaires du pays, selon le site Gun violence Archives.



Une fillette de 5 ans est morte à South Fulton, dans la banlieue d'Atlanta. Sa famille a déclaré sur la chaîne locale WCB-TV qu'elle avait accidentellement déchargé une arme posée sur une chaise. C'est un enfant de trois ans qui a tiré par accident, a toutefois assuré la police sur la chaîne Fox.



Un homme de 25 ans a lui été abattu à Philadelphie par une balle perdue alors qu'il dînait en famille. La police recherche un jeune homme de 19 ans soupçonné d'avoir tiré après avoir été éconduit d'une autre fête, dans une maison du voisinage, selon la filiale locale de NBC.



Les violences par armes à feu ont augmenté depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis. Elles ont fait plus de 40.000 morts depuis le début de l'année, en incluant les suicides, selon Gun violence archive. 274 enfants de moins de 12 ans figurent dans ce sinistre décompte.