Prévisions météo: la neige va-t-elle tomber ailleurs que sur les hauteurs ce dimanche?

Des bancs de brouillard et des plaques de givre seront possibles par endroits ce dimanche matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les averses (hivernales) concerneront principalement l'ouest et le nord­-ouest du pays. Quelques flocons sont également annoncés en Ardenne. Le thermomètre affichera entre 0 degré en haute Ardenne et 6 degrés à la Côte, sous un vent faible à assez fort au littoral.



Ce soir, des averses hivernales se produiront encore localement, ensuite le temps redeviendra plus sec. Les températures redescendront aux alentours de ­-3 degrés en Ardenne à 4 degrés en bord de mer.

Demain lundi, la journée débutera par de larges éclaircies sur le nord et le centre du pays, et assez bien de nuages bas au sud du sillon Sambre et Meuse. Quelques averses se produiront déjà le matin dans la région côtière. Par après, la nébulosité deviendra partout plus variable avec quelques averses isolées, surtout en Ardenne où elles seront hivernales. Les maxima seront compris entre 0 degré dans les Hautes Fagnes et 7 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré d'ouest s'orientant ensuite au nord-ouest, le long du littoral assez fort de nord à nord-ouest.

Mardi, une zone de pluie précédée de neige en Ardenne traversera notre pays d'ouest en est. A l'arrière, de l'air plus doux envahira nos régions avec des températures qui remonteront entre 4 et 10 degrés en allant de l'Ardenne vers le littoral. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, le long du littoral assez fort à fort.

Mercredi, le ciel sera d'abord très nuageux avec de la pluie. La nébulosité deviendra ensuite plus variable des averses. Les maxima varieront entre 5 degrés sur le relief ardennais et 10 degrés sur l'ouest, avec un vent d'abord soutenu d'ouest à sud-ouest.

Jeudi, le temps sera plus froid avec un ciel variable accompagné d'averses parfois hivernales. Les maxima varieront entre 0 et 5 degrés. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest, le long du littoral assez fort à parfois fort.

Vendredi, une nouvelle perturbation pluvieuse traversera notre pays d'ouest en est. Le caractère hivernal se maintiendra temporairement en Haute Ardenne. Les maxima seront compris entre 2 et 9 degrés.