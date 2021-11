Variant Omicron détecté en Belgique: "Le vaccin sera encore efficace contre ce variant", assure cet expert

Des chercheurs sud-africains ont pour rappel découvert un nouveau variant du coronavirus, Omicron, avec un nombre de mutations inhabituellement élevé et qui serait très transmissible, provoquant une panique mondiale et l'annulation de nombreux vols internationaux. L'Organisation mondiale de la santé l'a classé vendredi comme "préoccupant".

Les scientifiques travaillent 24 heures sur 24 pour le disséquer et tenter de comprendre son comportement.

On ignore actuellement d'où provient ce variant mais des chercheurs sud-africains ont été les premiers à annoncer cette découverte le 25 novembre. À cette date, des cas avaient été détectés à Hong Kong et au Botswana. Un jour plus tard, Israël et la Belgique ont suivi.

Le vaccin pourra-t-il être efficace face à ce variant? La question a été posée à Hans-Willem Snoeck, professeur en microbiologie et immunologie à l’Université de Columbia (USA), dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche.

"Ce variant sera un macro problème au niveau de l’infectiosité. Il y a des indications qui montrent qu’il est plus contagieux. Est-il plus mortel ? On a aucune donnée là-dessus, on ne sait pas. Mais la plupart des experts pensent que les vaccins seront encore efficaces contre ce variant. Peut-être un peu moins efficace que contre le Delta, mais il y a un bon espoir que le vaccin fonctionne. Il faudra sans doute adapter la 3e dose à ce niveau variant", souligne Hans-Willem Snoeck.

L'expert ajoute qu'il faut à l'avenir des vaccins "plus efficaces". "Mais ce n’est pas un argument contre la 3e dose qu’il faut injecter dès maintenant. La limitation sur les voyages ne sert pas beaucoup dans la situation actuelle. Des modélisations le montrent. Il est presque certain que ce variant Omicron s’est répandu dans le monde et on en verra de plus en plus."