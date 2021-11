Un adolescent de 14 ans inculpé du meurtre d'une fille de 12 ans à Liverpool

Un adolescent est poursuivi pour le meurtre d'une fille de 12 ans à Liverpool au Royaume-Uni, a fait savoir la police.

Ava White était dans la ville avec des amis jeudi pour des festivités de Noël quand elle a été victime de "blessures catastrophiques" dans une attaque à 8H39 (21H39 HB), a confirmé la police. Un garçon de 14 ans a désormais été inculpé de meurtre et de possession d'une arme blanche.

La police a indiqué qu'il resterait privé de liberté et serait présenté devant la justice lundi. Trois autres garçons âgés de 13 et 15 ont été arrêtés et ont été libérés sous condition le temps de l'enquête.

La détective Sue Coombs a affirmé que la police continuait à soutenir la famille de la victime et demandé que leur vie privée soit respectée. "Il est aussi important que durant l'enquête personne ne poste des commentaires ou noms sur les médias sociaux qui pourraient potentiellement impacter la poursuite de justice pour la famille d'Ava". La détective a invité toute personne disposant des images de l'incident ou de ses suites de les partager avec la police.