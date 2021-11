Un Aquacenter ouvre à Eghezée: "On est au coeur d'une région qui manque de piscines et toutes les écoles peuvent venir" (vidéo)

L’Aquacenter d’Eghezée vient d’être inauguré. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les écoles, notamment, puisqu’il manque de piscines publiques en Wallonie. Cette piscine est entièrement privée. L'entrée est de 3.50 euros par enfant. Libre à chaque commune d’intervenir dans les frais aux côtés des parents.

Les piscines publiques manquent en Wallonie. Beaucoup sont en travaux et elles pèsent dans les finances communales déjà mal en point. Pourtant, les écoles (tous réseaux confondus) sont toujours très demandeuses de pouvoir venir avec les classes. A Namur par exemple, sur les 4 piscines présentes, seules 2 sont encore accessibles.

Une alternative de plus en plus présente sont les piscines accessibles à tous mais financées par le privé. Comme les piscines de l'ASBL PROMOSPORT qui en possède déjà une trentaine en Wallonie.

La dernière en date est l'Aquacenter d'Eghezée, qui a ouvert ses portes cet été mais a été officiellement inaugurée aujourd'hui. Désormais, toutes les finitions sont terminées et les installations sont fin prêtes. L'entrée est de 3.50 euros par enfant. Des écoles des communes environnantes y viennent. Libre à chaque commune de participer aux frais pour les parents. "On est au coeur d'une région où il manque de piscine et ici, toutes les écoles peuvent venir car les lieux sont adaptés aux enfants de maternelle et de primaires", détaille Denis Detinne, responsable de l'ASBL PROMOSPORT.

La prochaine infrastructure du genre en Wallonie sera à Les Bons Villers et Genappe.