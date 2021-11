L'ASBL Infirmiers de rue renouvelle sa campagne Padeböl et lance Brussels Sleep Out @Home

(Belga) L'ASBL Infirmiers de rue renouvelle lundi sa campagne d'affichage "Padeböl" à Bruxelles, afin d'attirer l'attention du grand public sur la possibilité de mettre fin au sans-abrisme. Elle lance de surcroît l'action Brussels Sleep Out @Home, durant laquelle les Bruxellois sont invités à passer la nuit à l'extérieur, explique-t-elle dans un communiqué.

Les affiches de la campagne montrent un morceau de carton accompagné de l'inscription "Matelas Padeböl, 0,10 euro", en dessous desquels sont inscrits "Blague à part, ensemble, mettons fin au sans-abrisme" et un appel aux dons. La nouveauté de cette année est l'action "Brussels Sleep Out @Home". L'association Infirmiers de rue invite tous les Bruxellois à passer la nuit du 17 au 18 décembre à l'extérieur, ou du moins en dehors de leur lit, afin d'attirer l'attention sur le problème du sans-abrisme et de récolter des fonds. "La nuit offre l'occasion de réfléchir à la manière, souvent emplie de clichés, dont nous considérons les personnes sans-abri et à la façon dont nous pouvons résoudre le problème de manière structurelle", soutient l'ASBL. "La question n'est pas de savoir si nous avons suffisamment d'hébergements pour offrir à toutes les personnes sans-abri un abri temporaire contre le froid hivernal, mais que nous fassions en sorte que ces personnes trouvent un logement stable le plus rapidement possible, afin qu'elles ne soient plus dépendantes de l'aide d'urgence. Le problème n'est pas le manque d'abris d'hiver, mais le faible flux de personnes dans les abris d'urgence vers des logements réguliers et permanents", explique l'organisation, qui rappelle que plus de 700 personnes dorment dans les rues de la capitale. Selon Infirmiers de rue, "prévention, logement abordable, accompagnement de qualité et hospitalité sont les mots-clés qui permettront d'élaborer un plan global pour mettre fin au sans-abrisme".