Un trou se forme dans la rue Léopold à Manage: "Ce n'est pas la première fois", s'inquiète Daniel, un riverain

Daniel, 75 ans, habite le quartier de la rue Léopold à Manage dans la province du Hainaut depuis qu'il est tout petit. Il a appuyé sur le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler qu'un effondrement de la chaussée avait eu lieu vendredi en fin d'après-midi. Il nous décrit cette cavité: "C'est un trou d'un mètre de diamètre qui s'est formé, mais en dessous de la croûte, on peut voir que c'est beaucoup plus grand."

"Ce lundi, c'était le ramassage des immondices, mais le camion a dû faire demi-tour, dans cette rue qui est à sens unique", déplore Daniel.

Pour une raison encore indéterminée, un affaissement de la chaussée a eu lieu dans la rue Léopold vendredi en fin d'après-midi, nous confirme la commune de Manage.

"Les équipes techniques sont en train d'investiguer ce dossier et étudient comment elles vont pouvoir rapidement réparer cette portion de la route. Une décision sera prise (prochainement), compte tenu des informations en notre possession", nous assurent les autorités communales.

En 2010, une fuite d'eau importante avait provoqué des effondrements de terrain dans cette rue, une maison menaçant de s'écrouler avait dû être abattue. "On s'en souvient bien. Cela nous avait profondément choqué", se rappelle Daniel, inquiet.

Du côté des autorités communales, on relativise: "La nature et l'origine de cet effondrement de chaussée vendredi n'ont pas encore été établies. Pour le moment, les lieux sont sécurisés par des barrières et tous les riverains de cette rue sont en sécurité", nous assure-t-on.