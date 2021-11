En Afrique, le monde de la mode pleure Virgil Abloh qui a "ouvert la voie"

Les créateurs de mode à travers le continent africain ont rendu lundi un vibrant hommage au designer star américain d'origine ghanéenne Virgil Abloh pour leur "avoir ouvert la voix" et permis de croire en leur rêve.

Styliste et directeur artistique des collections homme de la maison Louis Vuitton, Virgil Abloh, est décédé dimanche d'un cancer à 41 ans. Ce fils d'immigrés ghanéens a été le premier grand créateur noir reconnu sur la scène de la mode, un monde souvent critiqué pour son manque de diversité.

"Merci Virgil pour ta bravoure et ton talent, qui ont changé les choses et permis à tant de gens d'être vus et entendus. Tu as aidé à ouvrir la voie. Nous ne t’oublierons jamais", a écrit sur Instagram le créateur de mode sud-africain Thebe Magugu, premier Africain lauréat du prix LVMH en 2019.

"C'est une immense perte pour la mode mondiale, d'autant plus choquante qu'elle était inattendue", a réagi auprès de l'AFP le créateur camerounais Imane Ayissi, qui a intégré en 2020 le cercle très fermé des grandes maisons défilant lors de la semaine de la haute couture à Paris.

"Il reste un modèle pour tout une partie de la population en prouvant qu'il est possible de diriger créativement avec un immense succès une des toutes premières maisons de luxe quelles que soient son origine et sa couleur de peau".

Né aux Etats-Unis, Virgil Abloh n'a jamais oublié ses origines ghanéennes: en janvier 2021, le créateur faisait monter sur les podiums de Louis Vuitton, le Kente, un tissu traditionnel du Ghana, porté lors des grandes cérémonies.

- Streetwear en Afrique -

"Parce qu'un grand nombre d'Africains de la diaspora sont privés de leur culture en grandissant, la mode est l'un des mediums que Virgil Abloh a utilisés pour rendre hommage" au Ghana, explique à l'AFP la créatrice nigériane Bubu Ogisi qui dirige la marque Iamisigo, dont les créations mettent à l'honneur tissus et techniques provenant du continent.

Selon cette créatrice, Virgil Abloh a également eu une forte influence dans le développement de plusieurs marques de streetwear en Afrique.

"De nombreux amis qui ont des marques au Nigeria et au Ghana se sont inspirés du modèle d'Off-White", la marque de streetwear de luxe créée par Virgil Abloh, dit-elle.

"Parti trop tôt, merci pour ton soutien aux skateurs africains", a publié lundi sur Instagram la très tendance marque de vêtements de skate nigériane Wafflesncream.

Fan de hip hop et des cultures urbaines, Virgil Abloh avait notamment aidé au financement d'un skatepark à Accra, la capitale de son pays d'origine.

Dans le pays ouest-africain, il avait également travaillé avec l'Unicef pour promouvoir l'éducation et l'entrepreneuriat.

Durant toute sa carrière, le créateur a lutté pour plus d’inclusivité dans l'industrie de la mode. En 2017, il confiait lors d'une conférence à l'université américaine Harvard: "J'ai du mal à me considérer comme designer parce que les designers ne me ressemblent pas, c'est un vrai obstacle".

Son parcours a permis de donner espoir à de très nombreux créatifs noirs, en Occident et sur le continent africain.

"Dans le monde, un petit nombre seulement de personnes noires sont arrivées aussi haut, et ont promu l'idée que n'importe qui pouvait devenir ce qu'il voulait, Virgil Abloh était l'un d'eux", dit à l'AFP Adedayo Laketu, jeune créateur nigérian qui a fondé la marque de couture Pith Africa.

"Je veux faire un milliard de fois plus, et travailler encore plus dur car il m'a montré et dit que c'était possible".