Un homme d'une trentaine d'années perd la vie dans un accident entre Manhay et Érezée

Un automobiliste d'une trentaine d'années a perdu la vie lundi soir dans un accident de la route entre les communes de Manhay et Érezée, indique mardi le parquet du Luxembourg. Les conditions climatiques pourraient être en cause.



Selon plusieurs médias locaux, l'accident s'est produit sur la route reliant les villages de Grandmenil (Manhay) et Mormont (Érezée). La victime est un homme d'une trentaine d'années, originaire du Limbourg. Selon certains médias néerlandophones, il s'agirait du fils d'un restaurateur bien connu de la région d'Hasselt.

Le conducteur circulait seul à bord de son véhicule quand il en a perdu le contrôle, vraisemblablement en raison des mauvaises conditions climatiques, avant de terminer sa course dans le bas-côté de la chaussée. C'est un automobiliste suivant la voiture de loin qui a alerté les secours. "L'accident s'est produit sur une route sinueuse, il pleuvait, la chaussée était glissante", souligne le parquet, qui invite les usagers à faire preuve de la plus grande prudence compte tenu des conditions météorologiques.