Sanofi: un congé de naissance de 14 semaines pour tous les salariés dans le monde

Le groupe pharmaceutique français Sanofi offrira un congé rémunéré de 14 semaines à tous ses employés dans le monde qui deviennent mère ou père à partir du 1er janvier 2022, sans distinction, a annoncé la société mardi dans un communiqué.

Les salariés en CDI "qui accueillent un nouvel enfant bénéficieront d'un congé rémunéré d'une même durée quel que soit leur sexe ou orientation sexuelle", a expliqué l'entreprise, fixant la rémunération à 100% du salaire de base pour cette période.

Pour garantir "l'égalité au travail", Sanofi a précisé que ce congé s'appliquerait dans le cadre "d'une adoption, d'une maternité de substitution ou d'une tutelle", en fonction du contexte légal des pays où le groupe est implanté.

"Ce nouveau régime participe à une culture dans laquelle chacune et chacun se sent épaulé.e, quel que soit son sexe", s'est félicité dans ce communiqué Raj Verma, en charge des questions de diversité et de culture pour le groupe.

En France, le congé paternité ou "second parent" a été porté à 28 jours le 1er juillet 2021, une réforme de société attendue de longue date.

Le congé maternité, pour sa part, s'élève à 16 semaines, loin derrière d'autres pays européens comme l'Islande ou la Finlande.

Les 14 semaines de congé proposées par Sanofi unifieront la situation de leurs salariés dans le monde, mais elles ne remplaceront pas les législations locales si elles sont plus généreuses pour les parents.

En France par exemple, les salariés attestant de plus d'un an d'ancienneté au sein de Sanofi bénéficieront toujours des 18 semaines actuellement proposées, tout comme les employés qui adoptent un enfant.

Le géant pharmaceutique français, spécialisé dans la production de vaccins et médicaments, compte plus de 100.000 collaborateurs implantés dans une centaine de pays, dont 25.000 en France.

Distancé sur le vaccin contre le Covid-19 mais dopé par la vente d'actions de Regeneron, biotech américaine à l'origine d'un traitement anti-Covid, le groupe a revu à nouveau ses perspectives 2021 à la hausse.

Sanofi a enregistré des résultats en nette croissance au troisième trimestre avec un bénéfice net de 2,3 milliards d'euros de juin à septembre, soit une hausse de presque 19% sur un an.