Le Grand Jojo s'est éteint dans la nuit à l'âge de 85 ans

(Belga) Le chanteur populaire bruxellois Le Grand Jojo est décédé mercredi, a confirmé à Belga l'archiviste et gestionnaire de son musée, Cyril Forthomme, peu après 02h00.

"Le Grand Jojo, 85 ans, nous a quittés paisiblement ce mercredi 1er décembre 2021 des suites d'une longue maladie", a fait savoir M. Forthomme. "La Belgique perd un grand Monsieur de la chanson. Le Roi de l'ambiance, l'icône populaire, n'est plus", a précisé celui qui était aussi son ami. "Son souvenir restera grâce à ses chansons qui continueront à être diffusées pour chanter, pour danser, pour faire la fête et pour apporter de la bonne humeur. C'est toute la force des chansons populaires", souligne le communiqué de l'archiviste du chanteur belge. "E viva Mexico", sorti en 1986 à l'occasion de l'épopée des Diables Rouges à la Coupe du Monde au Mexique reste l'un de ses tubes incontournables. L'auteur de multiples chansons d'ambiance, Le Grand Jojo ou "Lange Jojo" en néerlandais, de son vrai nom Jules Jean Vanobbergen, est né à Bruxelles le 6 juillet 1936. Il avait annoncé en juin dernier annuler ses concerts prévus et mettre un point final à sa carrière. (Belga)