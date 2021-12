Prévisions météo: temps variable et assez froid durant plusieurs jours

Le temps sera pluvieux, mercredi matin, ensuite des éclaircies se développeront en cours de journée, et des averses seront encore possibles, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent soufflera fort à la mer et assez fort dans l'intérieur des terres, avec des rafales de l'ordre de 60 à 75 km/h. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes­ Fagnes et 10 degrés à la Côte.



Ce soir et cette nuit, on notera encore un risque d'averses. Celles­-ci seront parfois soutenues et pourraient même adopter un caractère hivernal, principalement en Ardenne. Les minima se situeront entre ­-1 degré en Hautes­ Fagnes et 5 degrés au littoral, sous un vent modéré à assez fort à la mer.

Jeudi, le temps sera changeant et assez froid avec des averses de neige en Ardenne et des averses adoptant parfois un caractère hivernal sur les autres régions. C'est surtout au littoral qu'on retrouvera les averses les plus intenses, où elles pourront s'accompagner d'un coup de tonnerre. Les maxima se situeront entre -1 degré en Haute Ardenne et +5 degrés à la côte. Le vent sera modéré dans l'intérieur, assez fort à fort à la mer, de secteur nord-ouest.

Vendredi, il fera très nuageux, et d'abord encore généralement sec mais froid. Dans le courant de la journée, une zone de précipitations traversera notre pays d'ouest en est. A la mer, il s'agira de pluie, en Ardenne de quelques centimètres de neige supplémentaires. Ailleurs, il tombera probablement de la neige (fondante) avant de retrouver également de la pluie. Les maxima, atteints en soirée, seront compris entre 0 degré en Hautes Fagnes et 8 degrés à la côte. Le vent sera modéré à localement assez fort de sud-sud-ouest.

Samedi, le temps sera d'abord très nuageux avec des périodes de pluie. En Haute Ardenne, il tombera parfois de la neige mouillée. Ensuite, le temps deviendra plus sec depuis le sud-ouest avec des éclaircies. Il fera temporairement plus doux avec des maxima de 3 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés à la mer. Le vent sera modéré à parfois assez fort, au littoral assez fort à fort, d'ouest à sud-ouest.

Dimanche, le temps sera variable et frais avec beaucoup de nuages et des averses depuis le nord-ouest. En Haute Belgique, il s'agira de nouvelles chutes de neige. Ailleurs, les précipitations, généralement sous forme de pluie, seront par moments aussi hivernales. Les maxima oscilleront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés à la mer. Le vent sera souvent modéré et à la côte d'abord encore assez fort de nord à nord-ouest.