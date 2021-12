Allemagne: record du nombre de décès dus au Covid-19 depuis février

(Belga) Le nombre de décès dus au coronavirus signalés en une journée a atteint son plus haut niveau en neuf mois en Allemagne, a annoncé mercredi l'institut national Robert Koch (RKI).

Mardi, 446 décès ont été enregistrés à cause d'une infection au Covid-19. Il faut remonter au 20 février dernier pour trouver un bilan plus important (490 décès). Le nombre de décès quotidiens représente cependant moins de la moitié du pic de la deuxième vague à la fin de l'année dernière, et ce malgré un nombre beaucoup plus important d'infections actuellement. Les experts expliquent cette différence par l'effet positif de la vaccination, qui protège efficacement contre les infections graves. Les autorités sanitaires allemandes ont signalé 67.186 nouveaux cas au cours de la journée de mardi.