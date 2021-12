"Booder is back": l'humoriste charrie notre présentateur à propos de sa compréhension de l'anglais

Booder était l’invité du RTLINFO 13H avec Vous à l’occasion de son passage par la Belgique pour la tournée de son nouveau spectacle.



On parlait hors antenne du Grand Jojo, je vous demandais si en France vous connaissiez le Grand Jojo…



Oui, moi j’ai un attachement avec la Belgique. Depuis que je suis tout petit j’ai de la famille ici à Bruxelles. Et bien sûr que je connais… Je suis peiné. Mes condoléances à sa famille et à tout le peuple belge à toute la Belgique. Bien sûr, olé, olé, olé. Comme j’adorais le football et cette grande équipe de Belgique : Enzo Scifo, Preud'homme, tout ça… J’ai un souvenir assez marquant. Toutes mes condoléances à la famille aussi.



J’ai lu justement à propos de foot que vous aviez été à un moment donné repéré par le PSG quand vous étiez enfant.



Ouais, j’ai failli être footballeur. Et ça ne s’est pas fait. Ouais parce qu’en fait je jouais dans la catégorie qui n’était pas la mienne. J’avais 14 ans et je jouais avec les 8 ans. L’entraîneur du PSG m’a vu jouer et pensait lui que j’avais 8 ans. Et quand je lui donnais mon vrai âge, il m’a dit ‘non, c’est pas possible’. Comme j’étais de très petite taille, ça m’aidait beaucoup pour tricher à l’époque. Mais j’aurais voulu être footballeur…

Vous avez changé finalement d’orientation. C’est pas plus mal pour le public. Vous êtes devenu humoriste, comédien, avec un spectacle "Booder is back"…



"Booder is back", ça veut dire Booder est de retour parce que j’ai vu que vous ne compreniez pas l’anglais…



En Belgique, on essaye pourtant…



Je suis de retour parce que je suis de retour à mon premier amour, le seul en scène. J’ai voulu expliquer un peu, moi qui suis papa aujourd’hui, mes craintes, comment éduquer mon enfant, les déboires de mon premier spectacle, les tournées que je faisais.



Ça s’est passé comment ça ?



Ah bah c’était très drôle parce qu’il n’y avait personne dans la salle. Une fois je suis rentré dans une scène et j’ai tout de suite commencé le spectacle, la salle était pleine. Et au bout de 20 minutes, je me suis aperçu que je m’étais trompé de salle, que c’était pas la bonne salle… C’est avec ça que je me suis forgé (…)

La personne dont vous vous moquez le plus dans votre spectacle c’est vous-même. L’autodérision, c’est vous-même. L’autodérision il en faut absolument ?

Il en faut. Je ne me moque pas de moi. Je me moque de la vision que les gens ont de moi. Les enfants me voient comme un dessin animé. Les gens qui sont en état d’ébriété quand ils me voient, ils pensent qu’ils sont dans l’au-delà. Donc je parle un peu de tout ça de manière très légère. Moi je m’accepte comme je suis. Je suis très fier. Je suis beau. Mais je combats les moqueries que certains enfants peuvent avoir quand ils sont à l’école (…)



"Booder is back", le 13 janvier au forum de Liège, le 14 au cirque royal de Bruxelles et le 16 au théâtre royal de Mons.