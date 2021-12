Inondations à Wépion: "C'est la sixième fois cette année que nous sommes inondés ! "

Alors que d'impressionnantes inondations sévissent en Flandre et dans le nord de la France, la commune de Wépion près de Namur se voit quant à elle inondée à chaque fois que de fortes pluies s'abattent sur la commune, selon Xavier, un habitant.

"C'est bien la 6eme fois cette année que nous sommes inondés ! " explique Xavier Lombart, 44 ans, habitant de Wépion. En juillet, ce juriste fiscaliste a été victime des inondations de juillet, et a été sinistré avec plus de 70 centimètres d'eau dans sa maison.

Ce matin, alors qu'il sort de chez lui, il constate que la pluie a de nouveau fait des ravages dans son jardin et sur la route près de chez lui. Une situation intenable, qui le pousse à nous contacter.

" Ma fille est traumatisée. Dès qu'il y a des grosses pluies, elle m'appelle pour savoir si tout va bien "

Un manque d'infrastructures

Las de la situation, Xavier filme les dégâts qu'une forte pluie occasionne systématiquement. " Il n'y a pas d'accotement et les égouts sont insuffisants" explique-t-il, "A chaque fois, l'égout explose ! Ma fille est traumatisée. Dès qu'il y a des grosses pluies, elle m'appelle pour savoir si tout va bien". Un des problèmes majeurs, reste la route au-dessus de chez-lui. Surélevée suite aux inondations qui ont eu lieu cet été, l'eau parvient tout de même à se faufiler entre les maisons et à inonder jardins et garages. "A l'heure actuelle ça nous coûte du temps de nettoyage" relativise Xavier, qui n'en reste pas moins inquiet. Lui et ses voisins projettent dans un avenir proche, d'envoyer une lettre à la commune pour demander l'installation de meilleures infrastructures.