Coronavirus - Un premier cas du variant Omicron confirmé aux États-Unis

(Belga) Un premier cas du variant Omicron a été confirmé aux États-Unis chez un individu revenant d'Afrique du Sud, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires américaines.

Cette personne a été testée positive en Californie, ont déclaré les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) dans un communiqué. Il était "entièrement vacciné et présentait des symptômes légers en cours d'amélioration", ont-ils ajouté. "Toutes les personnes en contact proche (avec cette personne) ont depuis été testées négatives." L'individu testé positif était revenu d'Afrique du Sud le 22 novembre. La variant Omicron du coronavirus a été classé vendredi comme "préoccupant" par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Il a déjà été détecté dans une vingtaine de pays, après avoir été d'abord identifié en Afrique du Sud. Washington a d'ores et déjà interdit l'entrée sur le territoire américain aux personnes en provenance de huit pays d'Afrique australe. Tous les adultes étrangers entrant aux États-Unis doivent être vaccinés mais aussi avoir été testés négatif dans les trois jours avant de prendre l'avion. Les Américains de retour de l'étranger doivent également être testés, trois jours ou un jour avant leur départ selon leur statut vaccinal. Le gouvernement américain souhaite réduire le délai à un seul jour pour tous. Le variant Omicron inquiète les experts car il présente de nombreuses mutations qui sont susceptibles de le rendre plus contagieux ou davantage résistant à l'immunité conférée par les vaccins. Des études sont en cours pour déterminer si c'est effectivement le cas, et dans quelle mesure, mais les premiers résultats ne devraient être disponibles que dans les prochaines semaines. (Belga)