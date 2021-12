Eruption d'un volcan aux Canaries - Record du nombre de séismes à La Palma depuis l'éruption du Cumbre Vieja

(Belga) Plus de 370 séismes ont été enregistrés sur l'île espagnole des Canaries La Palma au cours des dernières 24 heures, a rapporté mercredi la chaîne de télévision RTVE d'après des informations des autorités locales. Il s'agit d'un nombre record depuis l'éruption du volcan Cumbre Vieja en septembre.

Les tremblements de terre se produisant à une profondeur de 35 à 40 kilomètres, les autorités affirment qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'activité du volcan reste pour le moment "faible et irrégulière". Il émet actuellement principalement des vapeurs. Selon les experts, les nombreuses secousses indiquent que le volcan de l'île restera actif pendant un certain temps. Depuis l'éruption du volcan Cumbre Vieja le 19 septembre dernier, la lave a complètement détruit 2 750 bâtiments, selon la dernière estimation officielle. Plus de 7.000 habitants ont été contraints de quitter temporairement leur domicile. Fin novembre, 3.000 personnes avaient dû se confiner pour se protéger des émanations toxiques après qu'une nouvelle coulée de lave avait atteint la mer. (Belga)