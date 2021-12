"Du côté flamand, c'est le chaos dans les écoles": un nouveau Codeco va-t-il fermer l'enseignement?

Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé était l’invité politique de Fabrice Grosfilley ce matin à 07h50 sur Bel RTL. Le ministre fédéral a notamment abordé la situation "chaotique" dans les écoles. Un nouveau Comité de concertation nous guette: Frank Vandenbroucke s'est d'ailleurs déjà dit favorable. La fermeture des écoles est-elle à l'ordre du jour?

Le ministre fédéral de la santé estime que la situation dans les hôpitaux est dramatique. Frank Vandenbroucke a réclamé "des mesures larges et fortes dans différents secteurs, dont l'enseignement et l'événementiel", au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL ce matin.

Le ministre fédéral de la Santé a déclaré que "la situation dans nos hôpitaux est vraiment dramatique, et ça montre qu'on est dans l'incapacité de fonctionner comme il faut". Pour y remédier et désengorger nos systèmes de soins de santé, le ministre fédéral plaide pour des "mesures supplémentaires larges et fortes qui vont impacter plusieurs secteurs". Car aujourd'hui, malgré les mesures prises lors des deux derniers Codeco (ndlr, 19 et 26 novembre), "on est toujours dans pire des scénarios avec une augmentation sans fin".

Aujourd'hui, nous sommes à 18.000 contaminations par jour et 792 patients en soins intensifs. Faut-il envisager une fermeture des écoles avant Noël ? Après les fêtes ? Si Frank Vandenbroucke ne s'est pas réellement prononcé, il était clair qu'il apparaît favorable à des mesures dans l'enseignement: "Du côté flamand, on est dans le chaos dans les écoles. On fait face à une flambée de contaminations. Et si le virus circule à un tel niveau dans les écoles, les enseignants, parents, amis, etc seront contaminés à leur tour", a-t-il décrit.

"Si l'on veut éviter le pire du pire, et si le Codeco se réunit de nouveau, il faut des mesures fortes et larges qui incluent plusieurs secteurs dont l'enseignement", a-t-il conclut.