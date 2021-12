Cambodge: le Premier ministre Hun Sen soutient son fils pour qu'il lui succède

(Belga) Le Premier ministre cambodgien Hun Sen, qui dirige d'une main de fer le royaume depuis plus de trois décennies, a apporté jeudi son soutien à son fils aîné pour lui succéder, ouvrant la voie à une dynastie politique.

Depuis longtemps, des rumeurs couraient sur le fait que Hun Sen, 69 ans, préparait Hun Manet - un général quatre étoiles formé en Grande-Bretagne et aux États-Unis - à diriger le royaume. "Hun Manet est un des candidats (au poste) de Premier ministre et il a reçu le soutien de son père", a déclaré Hun Sen lors d'une cérémonie dans la ville côtière de Sihanoukville. Il a ajouté que son fils de 44 ans, commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes et commandant de l'infanterie, devra se présenter aux élections législatives de 2023. Lors du précédent scrutin en 2018, le Parti du peuple cambodgien (PPC) de Hun Sen avait remporté tous les sièges. L'année précédente, la Cour suprême avait plusieurs mois auparavant dissous le principal parti d'opposition, le Parti du sauvetage national du Cambodge (CNRP) et les 19 petits partis autorisés à se présenter étaient tous alliés au PPC. Ces dernières années, un grand nombre d'anciens membres de l'opposition et de défenseurs des droits ont été arrêtés par les autorités cambodgiennes. Les détracteurs de Hun Sen l'accusent d'avoir fait reculer les libertés et d'avoir eu recours à la justice pour étouffer toute opposition. Hun Sen a ajouté que l'accession de son fils à la tête du gouvernement pourrait prendre une dizaine d'années. Il n'a cependant pas évoqué son éventuelle intention de quitter le pouvoir. L'indéboulonnable Premier ministre est au pouvoir depuis 36 ans, un quasi-record planétaire. Hun Sen décrit souvent la réussite de ses enfants comme le fruit de leur éducation et réfute toute accusation de népotisme. (Belga)