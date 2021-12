Plusieurs tunnels fermés à la suite de l'action des taxis à Bruxelles

(Belga) Comme annoncé, le secteur des taxis se mobilise en front commun jeudi matin afin de bloquer la circulation dans la capitale. Si la place Meiser, qui était bloquée à la circulation depuis 06h30, est rouverte à la circulation depuis 9h15, le rond-point Schuman est lui toujours perturbé, et ce depuis 07h00. En conséquence, les tunnels Reyers-Centre (à la fin de l'E40), Tervuren et Cinquantenaire sont fermés à la circulation, indique Bruxelles-Mobilité sur son compte Twitter.

Deux rassemblements distincts étaient prévus à compter de 06h00 du matin aux places Meiser et Schuman. Les manifestants devaient se mettre en route entre 07h30 et 08h00. Ils visaient dans un premier temps à bloquer l'axe de pénétration de l'E40 près de la place Meiser et par ailleurs la rue de la Loi ainsi que ses tunnels du côté de la place Schuman. Ils devraient ensuite se diriger vers la petite ceinture, en empruntant la chaussée de Louvain. Les lieux de blocage sont susceptibles d'évoluer en cours de route. Les perturbations du trafic devraient durer au moins jusqu'en début d'après-midi, voire toute la journée. Le front commun inclut entre autres la Fédération bruxelloise des taxis (BTF), la Fédération belge des taxis (FeBeT), les antennes syndicales de la FGTB et de la CSC, ou encore des associations comme Elite Taxi, Ingoboka-Taxi et le Collectif des travailleurs du taxi (CTT). Il s'oppose au projet d'ordonnance visant la mise en place d'une solution temporaire pour les chauffeurs concernés par la fermeture de la plate-forme Uber. (Belga)