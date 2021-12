Auto-tests covid-19 : quel prix et sont-ils tous de même qualité ?

Les grandes surfaces se lancent dans la vente des auto-tests, ces tests covid que l'on peut réaliser soi-même en quelques minutes. Jusqu'à présent, ils n'étaient disponibles qu'en pharmacie. Combien coutent-ils? Sont-ils tous de même qualités?

Près des caisses, dans un présentoir spécial covid à côté du gel et des masques, une nouveauté a fait son apparition : les auto-tests. "On espère faire les fêtes de Noël, et alors on aimerait que tout le monde réalise un test avant qu'on se réunisse", explique une dame rencontrée au supermarché qui s'apprête à acheter des auto-tests. 3,5 euros pour un auto-test certifié par l'Agence fédérale du médicament. Mais attention, le résultat n'est pas officiel et ne vous donnera pas droit au CST.

La fiabilité de ces tests est estimée à 80%. "Quand j'ai un symptôme ou que je ne me sens pas bien, je vais en chercher un au moins je peux voir si je suis positive ou négative et protéger les autres en même temps", explique un autre cliente.

Jusqu'à aujourd'hui, seules les pharmacies étaient habilitées à en vendre, entre 4 et 8 euros l'auto-test. Avec en prime, les conseils d'utilisation : "On s'est cassé le derrière à expliquer aux gens, ça nous a fait beaucoup de travail, et maintenant que le travail est fait, comme d'habitude, hop, on passe aux grandes surfaces. Visiblement, elles n'ont pas les mêmes marges que nous donc elles cassent les prix", s'indigne Frédérique Spelemans, pharmacienne.

Quel angle pour introduire l'écouvillon? Comment mélanger les produits? En grande surface, il faudra se débrouiller avec la notice... mais les erreurs surviennent, explique Frédérique: "Je peux vous raconter une erreur d'un client: les petits sachets de silica gel dans une plaquette, alors que je lui avais expliqué, il a mis ce gel dans le liquide. Donc forcément les petites pilules avaient absorbé tout le liquide, et il ne savait pas comment faire son test", détaille-t-elle.

Dans cette grande surface à Chaudfontaine, certains clients ne sont venus que pour ça : en 1h, déjà une vingtaine d'auto-tests vendus.