Plan taxi: Le gouvernement bruxellois continue à travailler à la recherche d'une solution temporaire

(Belga) Le gouvernement bruxellois continuait jeudi ses travaux pour trouver une solution temporaire qui réponde à la situation des chauffeurs qui utilisaient l'application d'Uber suspendue depuis vendredi dernier. Il recherche une solution qui "réponde au mieux à l'ensemble des décisions de justice prises en la matière", a indiqué dans l'après-midi le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort.

A l'issue de la réunion hebdomadaire des ministres bruxellois, celui-ci a par ailleurs annoncé l'adoption formelle, en première lecture, par l'exécutif bruxellois de l'avant-projet d'ordonnance relatif à la réforme du secteur des services de transport rémunéré de personnes. Un accord politique avait déjà été trouvé jeudi dernier au sujet des axes de cet avant-projet de réforme. Celle-ci "s'inscrit dans l'accord de gouvernement et entend développer des solutions de mobilité pour tous, dont les services de transport rémunéré de personnes sont une part importante. Ce texte instaurera un cadre juridique sécurisé et fiable pour l'ensemble des professionnels du secteur (associations de chauffeurs, associations d'exploitants et plateformes) tout en assurant un service de qualité pour les usagers", a répété à ce propos le cabinet de Rudi Vervoort, à l'initiative du projet. (Belga)