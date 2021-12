Les discothèques fermées: le gouvernement bruxellois dégage une aide d'1 million d'euros

Le gouvernement bruxellois a dégagé jeudi une nouvelle aide d'1 million d'euros pour les discothèques.



Constatant que la situation sanitaire se détériorait trop rapidement, le Comité de concertation (Codeco) a décidé vendredi dernier de refermer les discothèques et les dancings, un secteur qui n'avait pu rouvrir que le 1er octobre dernier, après quasi un an et demi de fermeture liée au Covid-19. Selon la secrétaire d'Etat bruxelloise en charge de la Transition économique, Barbara Trachte, le gouvernement bruxellois a donc décidé, de soutenir ces entreprises totalement fermées depuis le 28 novembre. Il s'agit d'une nouvelle aide économique dont les montants sont compris entre 14.000 à 54.000 euros (en fonction du nombre d'Equivalents temps plein, ETP). Cette aide concerne les établissements bénéficiant du Code NACE 56.302 et porte sur un montant total d'un million d'euros.

"Par ailleurs, d'autres secteurs connaissent des baisses significatives de fréquentation ou de commandes même sans obligation de fermeture : hébergements touristiques, secteur événementiel, restaurants et bars, secteur sportif,? Des rencontres sectorielles ont déjà été organisées et vont encore se tenir ces prochains jours. Le gouvernement souhaite en effet évaluer au mieux la situation de chaque secteur et ses besoins qui pourraient également dépendre des résultats du prochain Codeco programmé vendredi", a ajouté Barbara Trachte dans un communiqué diffusé jeudi après-midi.