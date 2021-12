Plan taxi - La proposition "sparadrap" reste inacceptable pour le PS

(Belga) "La proposition d'ordonnance dite 'sparadrap' déposée par certains est et restera inacceptable pour le PS", clame le Parti socialiste jeudi soir dans un communiqué. Un texte avait été déposé par la majorité bruxelloise sans le PS pour permettre aux chauffeurs de travailler en attendant un nouveau Plan taxi.

"Prétendant trouver une solution pour les travailleurs abandonnés par Uber, cette proposition d'ordonnance 'sparadrap' rédigée par Uber, légitime les pratiques de cette multinationale qui, précisément, ont abouti à priver ces chauffeurs de toute protection sociale", souligne le PS bruxellois. "Elle organise surtout une solution sur mesure pour permettre à la plateforme Uber de continuer, en l'état, ses activités anti-sociales et frauduleuses, condamnées plusieurs fois par les cours et tribunaux belges et européens." Le PS appelle tous les partis et leurs parlementaires à le rejoindre dans ce travail et à "ne pas céder au chantage imposé par une multinationale condamnée en Belgique, comme dans un très grand nombre de pays à travers l'Europe et le Monde". La proposition d'ordonnance dite sparadrap a été déposée mercredi pour permettre aux chauffeurs LVC de travailler à nouveau. Cosignée par DéFi, one.brussels, Groen et l'Open VLD, elle est fortement inspirée des recommandations faites par Uber lui-même. Elle sera prise en considération lors d'une plénière extraordinaire vendredi au parlement bruxellois. La Cour d'appel de Bruxelles a reconnu l'usage de l'application Uber X comme illégal mercredi dernier. L'application ne peut plus faire appel aux chauffeurs possédant une licence bruxelloise LVC (location de voiture avec chauffeur), soit la grande majorité des chauffeurs. L'entreprise applique la décision depuis vendredi soir. (Belga)