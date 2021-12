Nouveau comité de concertation à 9h ce vendredi: la fermeture des écoles est sur la table, deux camps s'affrontent

A 9h ce vendredi matin, le Premier ministre retrouve les vice premiers et les ministres présidents des régions et communautés, pour un nouveau comité de concertation (codeco) sur la situation sanitaire, le 3e en 3 semaines.

Un codeco convoqué en urgence, à la demande de la Flandre. Les mesures qui en découlent pourraient être sévères, c'est en tout cas ce que préconise le groupe d'experts qui conseille le gouvernement sur la gestion de la crise.

Parmi les recommandations, une mesure en particulier fait trembler les parents: la fermeture des écoles. Oui, fermer durant 10 jours, et tout de suite, toutes les classes maternelles et primaires du pays. Tout en passant quasiment tout le secondaire en cours à distance. Ce n'est qu'une proposition des experts, mais elle a jusqu'ici divisé en deux camps les principaux dirigeants du pays.

Avec d'un côté, Alexander De Croo et Frank Vandenbroucke, partisans de cette mesure choc, et de l'autre, notamment N-VA et PS, partis qui occupent les portefeuilles de l'enseignement dans les deux principales communautés du pays, la Flandre et la Belgique francophone. "Le dernier endroit où il faudra éteindre les lumières, c'est l'école", a déjà averti jeudi soir le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts.

Quelle est la situation dans les écoles ?

D'après les derniers chiffres communiqués jeudi par le ministre flamand de l'Enseignement, 115 écoles et internats néerlandophones étaient fermés en Flandre et à Bruxelles, contre 69 à la fin de la semaine passée. Au total, quelque 4.000 élèves sont concernés.

La ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir, avait quant à elle indiqué mercredi que 350 classes sur 45.000 sont actuellement fermées en Fédération.

D'autres mesures importantes

Parmi les autres propositions des experts pour éviter une nouvelle saturation des hôpitaux, on retrouve aussi :

le port du masque pour les enfants dès 6 ans,

la suspension des activités de loisirs, culturelles, sportives de plus de 200 personnes en intérieur ; ainsi que les activités organisées dans des lieux extérieurs bondés

le retour éventuel d'une bulle de contact (maximum 5 personnes en même temps chez soi),

la fermeture précoce des bars et restaurant à 20h,

faire ses courses avec le moins de personnes possibles

On ignore cependant, à l'heure actuelle, ce qui dans cette liste sera adopté ou rejeté par les politiques.

Puisqu'on le rappelle, les experts proposent, mais ce sont bien les chefs de tous les gouvernements du pays qui disposent, qui tranchent. Ensemble, avec les principaux ministres du gouvernement fédéral. En comité de concertation. Il aura lieu à 9h, en présence, au Palais d'Egmont.