Les Restos du Coeur lancent une récolte de fonds pour offrir 5.000 repas de fêtes

Les Restos du Coeur de Belgique annoncent vendredi lancer un appel national pour offrir 5.000 repas de fêtes à leurs bénéficiaires. La fédération fait appel à la générosité des particuliers mais aussi des entreprises privées et publiques.

Les Restos du Coeur soulignent que les situations économique et sanitaire se sont détériorées depuis l'année dernière, et que les difficultés liées à la saison hivernale aggravent la situation des plus démunis alors que la demande d'aide alimentaire et la pauvreté augmentent en Belgique. "A l'approche des fêtes de fin d'année, alors que chacun se réjouit de partager des moments en famille autour d'un bon repas, certains redoutent cette période éprouvante qui les renvoie à leur état de précarité, ne pouvant s'offrir des fêtes dignes de ce nom", ajoute Jean-Gérard Closset, président de la fédération des Restos du Coeur de Belgique. L'opération de solidarité "Un repas de fêtes pour tous" revient donc cette année après "un vif succès" en 2020, grâce à 4.200 menus offerts aux bénéficiaires des Restos du Coeur. L'objectif est cette fois d'atteindre les 5.000 repas. Les donateurs peuvent offrir un ou plusieurs menus composés d'une entrée, d'un plat et d'un dessert au prix de 10 euros. Ceux-ci sont disponibles sur le site internet restosducoeur.be. La fédération précise qu'elle effectuera les commandes en conséquence et redistribuera directement ces repas aux bénéficiaires dans l'ensemble des Restos du Coeur de Belgique. Les dons financiers peuvent également être versés sur le compte courant BE44 2400 3333 3345 en précisant dans la communication "le nombre de repas de fêtes x 10 euros". Une attestation fiscale sera établie au nom des donateurs pour tout don égal ou supérieur à 40 euros. En 2021, ce don est déductible jusqu'à 45%. La Fédération des Restos du Coeur de Belgique regroupe 19 Restos: 13 en Wallonie (Arlon, Charleroi, Gembloux, La Louvière, Liège, Marche, Mons, Mouscron, Namur, Quiévrain-Honnelles, Val de Sambre, Verviers, Wavre), 4 en Flandre (Aarschot, Assenede, Oostende, Tienen), 2 à Bruxelles (Saint-Gilles et Laeken) ainsi que 5 antennes réparties sur tout le territoire belge. Un "foodtruck" délivre également des colis complets aux endroits reculés de Belgique où l'aide alimentaire est quasi inexistante.