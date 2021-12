Evénements et réunions privées: voici les nouvelles mesures du Comité de concertation

Les autorités resserrent une nouvelle fois la vis en Belgique. Lors de ce troisième Comité de concertation, en moins de 20 jours, de nouvelles mesures ont été décidées. Voici celles concernant les événements et réunions privées.

Le gouvernement s'est à nouveau réuni ce vendredi, lors d'un troisième Comité de concertation en moins de 20 jours. La vis a été resserrée afin de contenir les contaminations. De nouvelles mesures ont en effet été prises, notamment concernant les événements et fêtes privées. Voici ce qui change.

Rassemblements privés en intérieur

Tous les regroupements et activités privés à l'intérieur sont provisoirement interdits, en ce compris les activités organisées, à l'exception du sport (compétition sportive sans public) et des regroupements au domicile privé ou dans un logement touristique de faible capacité. Les mariages et funérailles sont également toujours autorisés.

Notons que les "team building" et autres fêtes sur le lieu de travail sont interdits.

Evénements publics en intérieur

A partir du samedi 4 décembre, les événements rassemblant plus de 4.000 personnes ne peuvent plus avoir lieu.

A partir du lundi 6 décembre, les événements, représentations culturelles et autres, ainsi que les congrès à l'intérieur sont autorisés dans les conditions suivantes:

- maximum 200 personnes

- public assis

- port du masque obligatoire

- Covid Safe Ticket requis à partir de 50 personnes

Cinémas

Les cinémas peuvent accueillir maximum 200 personnes par salle, moyennant le respect d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe.

Le comité de concertation rappelle qu'il est fortement recommandé de limiter au maximum les contacts sociaux et de se rencontrer de préférence à l’extérieur. L’utilisation d’autotests est recommandée.