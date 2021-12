La campagne BOB démarre ce soir: "Il est toujours nécessaire de sensibiliser"

Avec l’approche des fêtes de fin d’année, l’opération BOB est relancée. La campagne de sensibilisation incite les automobilistes à ne pas rouler après avoir bu de l’alcool. Le jour de l’an, un accident sur trois est dû à l’alcool.

L’année dernière, malgré la pandémie et le confinement, l’institut de la sécurité routière VIAS a recensé plus de 2.400 accidents durant les fêtes de fin d’année impliquants des conducteurs alcoolisés.

"Lorsque l’on boit, on ne prend pas e volant et on s’organise pour que la personne qui n’a pas bu ramène les autres", rappelle Benoit Godart, le porte-parole de VIAS.

L’année dernière, la police a effectué 110.000 contrôles lors de cette période. Sur ce nombre de conducteurs contrôlés, 2,4% étaient sous influence de l’alcool. "Ça montre qu’il est toujours nécessaire [de sensibiliser]", détaille Michaël Jonniaux, le représentant de la commission permanente de la police locale.

Cette année, Maria Del Rio est l’ambassadrice de la campagne BOB. Un concours a été lancé, le vainqueur et ses proches pourront profiter des services de l’animatrice de Radio Contact pendant une soirée.

"Ma mission sera de chercher cette famille ou ces amis chez eux et de les conduire au resto et que nous passions une bonne soirée", explique-t-elle.

La campagne commencera ce vendredi soir jusqu’au 31 janvier 2022.