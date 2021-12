Une péniche transportant des matériaux radioactifs traversera la Belgique lundi

Une péniche transportant des pièces détachées légèrement radioactives en provenance de la centrale nucléaire française de Fessenheim, fermée en 2020, traversera la Belgique le 6 décembre, a annoncé vendredi l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). Le bateau est fermé hermétiquement et ce transport ne présente aucun danger pour la santé publique assure le gendarme du nucléaire.



Le bateau a quitté la France jeudi soir et transitera par l'Allemagne et les Pays-Bas avant d'atteindre notre pays lundi matin par le nord. Il continuera ensuite sa navigation vers Gand, Tournai, puis Dunkerque. De là, le voyage se poursuivra vers la Suède où les pièces contaminées provenant du générateur de vapeur de la centrale seront traitées. "Le chargement est trop important pour être transporté par route ou par rail, il sera donc transporté par bateau", a indiqué l'AFCN. L'Agence fédérale s'est rendue sur place pour un contrôle du bateau et un contrôle supplémentaire sera également effectué à son arrivée en Belgique. C'est la toute première fois que du matériel radioactif traversera notre pays sur un bateau fluvial. L'Agence fédérale de contrôle nucléaire considère cette première comme une "expérience importante" pour le démantèlement futur des centrales nucléaires de Doel et Tihange.