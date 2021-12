Deux hippopotames testés positifs au Covid-19 au zoo d'Anvers

Deux hippopotames du zoo d'Anvers, souffrant d'un écoulement nasal, ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé vendredi le parc animalier qui y voit une première mondiale pour cette espèce.



Ces animaux ont toujours le nez humide mais "cette fois, ils ont expulsé de la morve que j'ai fait tester par précaution", a expliqué le vétérinaire du zoo Francis Vercammen, cité dans un communiqué. "J'ai pris la décision de soumettre les échantillons au test du Covid-19, ce qui a donné ce résultat surprenant. À ma connaissance, c'est la première contamination recensée chez cette espèce. Dans le monde, ce virus a surtout été signalé chez des grands singes et des félins", a-t-il déclaré.

Le bâtiment des hippopotames fermé au public



Les deux femelles, Hermien, âgée de 41 ans, et sa fille Imani (14 ans), ne montrent aucun autre symptôme que l'écoulement nasal et ne sont pas souffrantes. Par mesure de précaution, le zoo d'Anvers a décidé de fermer le bâtiment des hippopotames aux visiteurs. Les soigneurs ont été testés et sont négatifs. Ils doivent désormais porter un équipement de protection supplémentaire et se soumettre chaque jour à un test rapide.

L'origine de la contamination n'est pas encore connue. "Aucun des soigneurs n'a contracté récemment la maladie, ils n'ont présenté aucun symptôme", a précisé le zoo.