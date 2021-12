Coronavirus - Premier tour de vis dans l'événementiel et port du masque à 6 ans dès ce samedi

(Belga) Une première série de mesures décidées vendredi par le Comité de concertation afin de ralentir la propagation du coronavirus entre en vigueur ce samedi, avant une deuxième salve plus importante lundi. Les premières mesures concernent l'événementiel et le port du masque.

Les événements à l'intérieur rassemblant plus de 4.000 personnes ne peuvent plus avoir lieu. Tous les regroupements et activités privés à l'intérieur sont également provisoirement interdits à l'exception du sport, des regroupements au domicile privé ou dans un logement touristique de faible capacité, des mariages et des funérailles. Là où le port du masque est déjà obligatoire, il l'est à présent à partir de l'âge de six ans. Le Comité de concertation a en outre formulé plusieurs recommandations: limiter au maximum les contacts sociaux et se rencontrer de préférence à l'extérieur. L'utilisation d'autotests est aussi recommandée. D'autres mesures déjà en vigueur ont été confirmées, comme l'heure d'ouverture des établissements horeca uniquement entre 5h00 à 23h00 et la tenue des compétitions sportives à l'intérieur sans public. À partir de lundi, les événements, représentations culturelles et autres, ainsi que les congrès à l'intérieur ne seront autorisés que dans les conditions suivantes: maximum 200 visiteurs, public assis avec port du masque et utilisation du Covid Safe Ticket à partir de 50 visiteurs. Les cinémas ne pourront accueillir qu'un maximum de 200 personnes par salle, moyennant le respect d'une distance d'1,5 m entre chaque groupe. Les écoles seront censées dès lundi utiliser un appareil de mesure du CO2 dans chaque local où se réunissent de nombreuses personnes. Dès que deux enfants seront contaminés dans une classe, celle-ci sera fermée. Les activités parascolaires sont interdites. D'autres étapes sont encore attendues par la suite. À partir de mercredi, l'enseignement hybride, moitié présentiel, moitié distanciel sera en vigueur dans l'enseignement secondaire. À partir du lundi 20 décembre, les écoles maternelles primaires et secondaires fermeront leurs portes. Une garderie sera organisée pour les parents sans solution. (Belga)