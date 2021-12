Fortes perturbations sur l'autoroute A54 en raison d'un accident à Pont-à-Celles

(Belga) De fortes perturbations ont été constatées samedi matin sur l'autoroute A54 en raison d'un accident à Pont-à-Celles, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Les secouristes brabançons wallons du poste de Nivelles et leurs collègues hennuyers de Charleroi ont été appelés à intervenir, samedi vers 06h55, sur l'A54 à hauteur de la borne kilométrique 6,4, vers Nivelles. L'accident implique trois véhicules qui entravent les deux sens de circulation de la chaussée, précise la police fédérale sur son site d'informations routières. Un véhicule se trouve sur le flanc sur la berme centrale en direction de Bruxelles et un second est sur le toit sur la première voie de circulation. La bande de gauche est également entravée en direction de Charleroi. Les pompiers se trouvaient toujours sur les lieux samedi à 08h30. On ignore s'il y a des blessés et, le cas échéant, à quel degré. (Belga)