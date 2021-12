Depuis hier, les Belges se ruent sur les masques pour enfants: les stocks se vident à grande vitesse (vidéo)

Le masque obligatoire pour les enfants dès six ans, voilà la grande mesure décidée hier lors du Comité de concertation. Jusqu'ici épargnés, les jeunes enfants vont donc maintenant devoir composer avec cette nouvelle habitude.

Depuis hier, les stocks se vident à vitesse grand V. Les fournisseurs sont purement et simplement débordés. "Sur le mois de novembre, on en vendait 8 fois plus qu'en octobre. Et hier, sur une après-midi, on a vendu ce que l'on vendait sur 22 jours ouvrables", confirme Olivier Delaere, administrateur Délégué de Febelco. Les masques ont été livrés pendant toute la journée dans les pharmacies pour permettre de couvrir l'énorme demande.

Après un rush, les choses devraient cependant se stabiliser. "Dès lundi, tout va se remettre en ordre, on aura suffisamment de stock. Il n'y aura pas de soucis de pénurie sur les masques enfants", nous précise Olivier Delaere. Vous pouvez donc vous diriger sans crainte vers vos pharmaciens pour obtenir le masque de votre enfant. Des pharmacies qui seront fournies de manière plus importante dès lundi.