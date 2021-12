Le pass sanitaire désormais requis dans les stations de ski françaises

(Belga) L'obligation de détention d'un pass sanitaire dans les stations de ski françaises est entrée en vigueur samedi et des contrôles ont été mis en place, conformément au protocole prévu en cas de dégradation de la situation sanitaire, ont annoncé les Domaines skiables de France (DSF), organisation qui représente les exploitants des 250 stations de ski françaises.

Le protocole d'accès aux remontées mécaniques des stations de ski prévoyait un pass obligatoire en cas de taux d'incidence national dépassant les 200 cas pour 100.000 habitants. Cette limite a été atteinte en fin de semaine dernière et on est "à 350 aujourd'hui", a expliqué le président de DSF, Alexandre Maulin. "Il y aura des opérations de vérification au pied des principales remontées mécaniques en départ de station de manière aléatoire, non permanente, pour que les gens sachent qu'ils seront vérifiés et nous aurons une très forte communication au moment de l'achat du forfait pour leur indiquer que le pass est obligatoire", souligne M. Maulin. À la station de Serre-Chevalier, dans les Hautes-Alpes (sud-est), "les clients sont informés en amont et ne sont pas étonnés, ils ont prévu (le coup) et ont (leur pass) sur leur smartphone. Ça se passe très bien", a commenté David Chabanal, directeur de l'office de tourisme local. Comme ailleurs en Europe, la France connaît une forte recrudescence du nombre de cas de Covid-19, le porte-parole du gouvernement décrivant une "courbe vertigineuse". Les stations de ski françaises, où le masque est obligatoire dans les remontées mécaniques, ont récemment rouvert après deux saisons gâchées par la pandémie. (Belga)