Paul Lannoye, l'un des fondateurs d'Ecolo, est décédé à l'âge de 82 ans

Paul Lannoye, un des fondateurs du parti Ecolo, est décédé à l'âge de 82 ans, annoncent samedi Philippe Defeyt, ancien secrétaire fédéral du parti, et Gérard Lambert, membre fondateur du parti écologiste.

"Paul a ouvert durant les années 70 des voies politiques de l'écologie, qui s'avèrent toujours plus décisives à ce jour", écrivent "au nom de ses compagnons de route" MM. Defeyt et Lambert. Né en 1939, Paul Lannoye était docteur en astrophysique, diplôme décroché à l'Université libre de Bruxelles.

En 1975, il fonde la section belge de l'association "Les Amis de la Terre" et participe à la création du parti Ecolo en 1980. Il en a été le secrétaire fédéral de 1980 à 1983, puis de 1985 à 1988. En 1982, il est élu conseiller communal à Namur, fonction dont il démissionnera en 1988 lorsqu'il sera coopté sénateur. En juin 1989, il est élu au Parlement européen, où il sera réélu en 1994 et 1999. Il a présidé le groupe de Verts européens de 1990 à 1994 et de 1999 à 2001.

Depuis 2004, il n'exerçait plus de mandat politique. Il a constitué le groupe de réflexion et d'action pour une politique écologique (Grappe), dont il assurait la présidence. "Il laisse un immense patrimoine intellectuel, que l'on pourrait résumer en une réflexion critique profonde sur le sens du progrès de l'humanité et la société. Son action et sa pensée n'ont pas connu de relâche", commentent MM. Defeyt et Lambert, qui adressent leurs pensées aux proches de Paul Lannoye.

"C'est avec tristesse que la grande famille des écologistes belges a appris le décès de Paul Lannoye, un de ses plus éminents membres fondateurs", réagissent, dans un communiqué, les co-présidents du parti Ecolo. "Paul, le pionnier, fut longtemps l'un des principaux piliers intellectuels de notre mouvement", saluent Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet.