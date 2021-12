Cédric, opposé à la fermeture des écoles, s'inquiète pour la santé mentale de ses enfants: "Je constate des signaux au quotidien"

Le nombre de contaminations dans les écoles ne fait qu’augmenter depuis ces derniers jours, entraînant par la même occasion la fermeture de nombreuses classes. Selon la ministre de l’Enseignement Caroline Désir, cela représenterait moins de 1 % des classes. De nombreux professeurs ou parents sont très inquiets par rapport à la rapidité de la circulation du virus entre les élèves.

La fermeture des écoles aura lieu le 20 décembre. Des parents sont opposés à cette mesure. C'est le cas de Cédric, un père de deux enfants de 7 et 11 ans, présent sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. "De nombreux parents doivent gérer les enfants à domicile et leur situation professionnelle". Il pense que la fermeture des écoles a une répercussion sur la santé mentale des enfants.

"Ces signaux, je les constate au quotidien dans mon cercle familial. J'ai moi-même deux enfants qui se questionnent et s'inquiètent pour leur avenir et nous également", l'habitant de Jurbise.

Cédric explique qu'il va devoir trouver des alternatives lorsque l'école fermera le 20 décembre. Le père de famille estime que les politiques ne prennent pas la pleine conscience de l'impact que la fermeture des écoles peut avoir au sein même des familles.

Présente sur le plateau, Caroline Désir, ministre de l’Éducation à la Fédération Wallonie-Bruxelles, a répondu à Cédric. "Je comprends très bien et je vous assure qu'on prend pleinement la mesure de tout ceci", explique la ministre avant d'ajouter : "Je voudrais rappeler que c'est la troisième année scolaire qui est impactée par la crise covid. Évidemment, ce n'est la faute de personne si ce n'est du virus, mais il faut se rendre compte que sur le terrain, les instituteurs et institutrices me disent qu'ils commencent vraiment à le sentir dans les apprentissages et les compétences".

Mathilde Vandorpe, députée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ne comprend pas la décision de fermeture des écoles. Elle partage l'avis de Cédric, père de famille. "C'est clair que cette mesure aura un impact sur la santé mentale des enfants. Heureusement qu'on a des enseignants extraordinaires qui sont plein d'imaginations et arrivent à trouver des solutions". La députée estime que la fermeture ne devrait pas être généralisée, mais "à la carte" en fonction des cas.