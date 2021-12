Un dimanche après-midi marqué par la grisaille et des précipitations parfois hivernales

(Belga) Pour mettre le nez dehors ce dimanche, il faudra s'équiper d'un parapluie pour les uns ou de moonboots pour les autres, soit en provinces de Liège et du Luxembourg où quelques centimètres de neige sont attendus dans l'après-midi et en soirée.

Ailleurs, les nuages valseront avec quelques averses pluvieuses. Le thermomètre se figera entre 0°C et 7°C en journée, avant de descendre entre -5°C et 2°C durant la nuit. Le temps sera alors plus sec mais accompagné d'un risque de brume ou de brouillard - parfois givrant. Lundi matin accueillera la nouvelle semaine dans le calme et le froid. Il fera certes encore bien gris mais le temps restera sec jusqu'en fin de journée. Une nouvelle zone de précipitations (principalement hivernales) viendra ensuite se rappeler au bon souvenir des Belges, d'ouest en est. Les maxima s'établiront timidement entre -1°C et 5°C. Mardi s'illuminera de belles périodes ensoleillées. Le mercure se lèvera entre 4°C et 5°C. (Belga)