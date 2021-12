Emma Plasschaert recule au 8e rang des Mondiaux de Laser Radial

(Belga) Emma Plasschaert n'est plus que huitième au classement du championnat du monde de voile de Laser Radial (catégorie ILCA 6). Dimanche, l'Ostendaise a perdu cinq places au terme de la quatrième journée de compétition qui se déroule à Mussanah dans le sultanat d'Oman. En revanche, l'autre Belge Eline Vestraelen a grappillé une place et se retrouve 36e.

Plasschaert n'a terminé que 25e et 20e des deux régates du jour. Comme sa plus mauvaise performance reste la 29e place dans la course d'ouverture c'est elle qui n'est donc pas prise en compte, ces résultats dominicaux sont comptabisés. Elle possède désormais 82 points. La Polonaise Agata Barwinska en tête depuis samedi a gardé sa place dimanche. Mais avec 53 points elle voit la championne olympique Anne-Marie Rindom fondre sur elle. La Danoise encore 11e vendredi, et 5e samedi, est 2e avec 56 points dimanche. Eline Verstraelen, 18 ans et 73e mondiale, a pris les 45e et 18e places dimanche. Elle totalise 225 points. Numéro 2 mondiale, Emma Plasschaert, 28 ans, a été championne du monde en 2018 et fut quatrième des Jeux Olympiques de Tokyo cet été. L'an dernier, Emma Plasschaert avait pris la 9e place des Mondiaux. Eline Verstraelen s'est classée 34e de l'Euro cette année. Le titre sera attribué à l'issue des régates de lundi. (Belga)