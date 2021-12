A Liège, certains étudiants célèbrent la Saint-Nicolas malgré l'annulation de l'évènement (vidéo)

En temps normal, aujourd'hui en ce 6 décembre, à Liège, c'est la grande fête de Saint-Nicolas des étudiants. Une vraie tradition avec tout un cortège et des podiums dans les rues de la cité ardente. Pour la deuxième année consécutive, ces festivités ont été annulées. Mais il en faut plus pour décourager les fêtards!

Dès 11h ce matin, ils étaient un petit millier agglutinés dans l'une des ruelles du Carré où quelques cafés ont ouvert plus tôt que d'habitude pour l'occasion. "C'est important de faire la fête et de se détendre avant les examens. Pour nous c'est super important", crient de joie deux étudiantes au micro de notre journaliste.

Pas de cortège, pas de soirée ni de festivité officielle : tout a été annulé. Mais cela n'empêche pas les étudiants de profiter : "C'est Saint-Nicolas quand même, on est le 6 décembre. On essaie de respecter les mesures", dit une étudiante. "On est tous négatifs, on est vaccinés, on est tout ce qu'il faut. On est là pour profiter", lance un autre au micro de notre journaliste sur place.

Au milieu de l'attroupement, une crosse et une mitre qui dépassent... Eh oui c'est bien Saint-Nicolas! Lui aussi est descendu en ville pour l'occasion, protégé bien sûr: "J'ai un masque en dessous de ma barbe".

Grâce aux caméras la police surveille. Même si l'esprit des dernières mesures covid n'est pas tout à fait respecté, jusqu'ici, rien d'illégal.