Une dame grièvement blessée à la suite d'un incendie à Watermael-Boitsfort: ses trois chats et son chien n'ont pas survécu

Une dame âgée a été grièvement blessée, dans la nuit de dimanche à lundi, à la suite d'un incendie à Watermael-Boitsfort. La victime a inhalé beaucoup de fumée et a été transportée à l'hôpital dans un état extrêmement critique, selon les pompiers de Bruxelles.

L'incendie s'est déclaré vers minuit, dans un appartement au premier étage d'un immeuble de la rue Théophile Vander Elst à Watermael-Boitsfort. À l'arrivée des pompiers, l'appartement était empli de fumée. Ceux-ci ont commencé à éteindre le feu et ont découvert l'habitante inconsciente dans la chambre. Elle avait inhalé beaucoup de fumée et a été transportée d'urgence à l'hôpital. Trois chats et un chien n'ont pas survécu à l'incendie. Les habitants des appartements des deuxième et troisième étages ont été évacués mais ont pu regagner leur logement une fois le feu éteint et l'immeuble ventilé. L'incendie de l'appartement sinistré s'est déclaré dans la cuisine, mais la cause exacte n'est toujours pas connue.