Les écoles s'organisent pour le retour à l'enseignement hybride: "Les informations sont très volatiles"

Une des mesures du dernier Comité de concertation (codeco) concerne l’enseignement secondaire. Il a été décidé que le secondaire doit repasser en enseignement hybride : mi- présentiel, mi-distanciel.

Benoit Gallez, le directeur de la section secondaire de l’école Saint-Michel à Bruxelles a, lui, décidé de suspendre les cours ce lundi afin d’organiser cette hybridation.

"Les discussions du codeco ont duré très longtemps, vers 16h nous n’avions toujours aucune nouvelle opérationnelle", regrette la directeur en faisant référence au codeco de vendredi dernier. "Il est arrivé par le passé que des circulaires liées aux codecos nous arrivent durant le week-end donc nous avons pris la décision de suspendre l’organisation des cours ce lundi de manière à pouvoir organiser les choses correctement."

Cette organisation consiste à "mettre sur la table plusieurs scénario d’hybridation différents, soumettre les options prises aux organes de concertation local et les communiquer en fin de soirée dimanche à l’ensemble de nos professeurs et à nos parents."

Malgré l'organisation que nécessite une telle décision, les informations précises ne sont pas au rendez-vous, ce qui complique encore la tâche des écoles. "On est face à des informations qui sont très volatiles. On ne sait pas si l’hybridation va durer 15 jours, trois semaines ou plus."

"L’hybridation commencera dès demain", annonce encore le directeur qui ajoute que "par ailleurs, nous n’organiserons pas d’examen, ce qui laissera plus de temps de cours."