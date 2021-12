Vous avez une fuite dans votre cuve à mazout ? Le fonds pour vous aider à assainir les sols est enfin sur les rails

Jusqu'à présent, un particulier confronté à un écoulement accidentel de mazout devait y aller de sa poche pour assainir les sols. Désormais, un mécanisme d'assistance est disponible.

Le Fonds pour l'assainissement des sols des réservoirs à mazout est officiellement sur les rails. L'ASBL Promaz a reçu la reconnaissance nécessaire le 2 décembre, affirme lundi la ministre flamande de l'Energie Zuhal Demir.

Ce fonds, au niveau national, est le fruit d'un accord entre les autorités et le secteur du mazout, représenté par la Fédération Pétrolière Belge, devenue Energia, la Fédération Belge des Négociants en Combustibles et Carburants (Brafco) et Informazout, centre d'informations sur le chauffage au mazout.

Le but est de soutenir financièrement les propriétaires, utilisateurs ou exploitants d'un réservoir à mazout confrontés à des frais pour assainir les sols après une fuite du réservoir ou de ses conduites. Quand le secteur et le fédéral avaient annoncé un accord en mai dernier, il était précisé que le fonds serait alimenté d'une part par le transfert des excédents financiers de Bofas (Fonds d'assainissement des sols des stations-services) et, d'autre part, via une contribution de maximum 0,01 euro/litre qui serait reflétée dans le prix maximum du mazout.

Mais, selon la ministre flamande Zuhal Demir, cette seconde option ne sera pas activée dans un premier temps. Le secteur devra donc d'abord utiliser ses réserves issues du Fonds d'assainissement des sols des stations-services (environ 120 millions d'euros selon Zuhal Demir).