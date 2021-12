Maude avait demandé à son petit ami de cambrioler la maison de son père qu'elle "haïssait": voici les peines des accusés

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé lundi après-midi une peine de trois ans de prison avec un sursis simple de cinq ans contre Bryan G., une peine de travail autonome de 45 heures contre Maude M. et un acquittement pour Dylan G. Les trois prévenus étaient poursuivis pour un vol avec violence commis au domicile du père de Maude M.

Bryan G. était en aveux des faits. Le ministère public avait requis une peine de minimum trois ans de prison contre le trio.



Le 21 décembre 2017, vers 01H30 du matin, la victime avait été agressée par deux hommes à son domicile, alors qu'elle allait fermer la porte d'entrée de son habitation à clé. "Le père de la prévenue a été projeté au sol, avec une arme pointée sur lui. Les deux voleurs en ont profité pour voler un téléviseur, un GSM, un ordinateur, etc."

Selon le ministère public, Maude M., la fille de la victime, était à l'origine des faits. "Elle avait confié à son compagnon toute la haine qu'elle éprouvait pour son père, avant les faits. Alors que le couple passait devant le domicile de la victime, la prévenue avait arrêté la voiture et donné des détails sur la disposition de l'habitation."

Bryan G. était en aveux d'avoir commis le vol avec violence. "Elle ne m'a pas explicitement demandé de commettre les faits. Mais j'ai compris que ça lui ferait plaisir si j'agressais son père", avait expliqué le jeune homme.

Dylan G., son frère, contestait, lui, toute implication dans les faits. Une peine de minimum trois ans de prison avait été requise contre les trois prévenus. Me Cloet, à la défense de Maude M., avait plaidé un acquittement ou une disqualification des faits en menaces par gestes. Me Bastianelli, avocat de Bryan G., avait plaidé un sursis simple. Me Charles, assurant la défense de Bryan G., avait sollicité un acquittement.