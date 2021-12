"Ce sont les premiers effets d'une série de mesures": les chiffres du coronavirus en Belgique commencent enfin à baisser

Le nombre de contaminations au coronavirus et les admissions à l'hôpital ont légèrement baissé ces derniers jours, respectivement de 4 et 5%, indique lundi Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral Covid-19.



Actuellement, on enregistre en moyenne 300 admissions par jour, contre 316 la semaine dernière, souligne l'expert. Mais 816 patients se trouvent encore aux soins intensifs. Ils étaient 821 jeudi dernier. Cette légère baisse progressive n'est pas surprenante.

"Ce sont les premiers effets d'une série de mesures", ajoute Steven Van Gucht, qui espère que la tendance se poursuivra. L'effet des mesures annoncées vendredi par le Comité de concertation n'est pas encore visible. Ce devrait être le cas dans les prochaines semaines. "Ces nouvelles mesures pourront faire baisser la courbe encore plus rapidement."

Selon lui, il est important de diminuer la pression sur les hôpitaux. "816 patients Covid en soins intensifs c'est beaucoup trop. Le personnel soignant doit avoir le temps de souffler", estime le virologue.

Cependant, les chiffres ne baissent pour l'instant qu'en Flandre et en province de Liège. Ils continuent à augmenter à Bruxelles et dans la plupart des provinces wallonnes.