Un hôpital hollandais ouvre une seconde unité Covid-19 grâce... à l'armée: "Toute aide est la bienvenue"

Grâce à des renforts militaires, l'hôpital néerlandais UMC Utrecht a ouvert lundi une seconde unité de soins pour les malades du Covid-19 et accueillera quand ce sera nécessaire des patients de tous les hôpitaux des Pays-Bas, sur fond de flambée de l'épidémie ces dernières semaines.

Afin d'aider le personnel soignant, la Défense a envoyé "50 personnes ayant une formation médicale" qui permettront de "soutenir les hôpitaux dans deux services (Covid)" à Utrecht, a expliqué Martin van Dijk, qui coordonne l'aide militaire au sein de cet établissement.



L'aide du personnel de soins de l'armée avait pour la première fois été centralisée dans cet hôpital situé dans le centre des Pays-Bas et à côté de l'hôpital militaire pendant la deuxième vague de l'épidémie, en octobre 2020. Elle y avait été maintenue jusqu'en juin 2021.



"Ce que nous essayons de faire ici, c'est d'augmenter le nombre des lits disponibles pour les patients Covid", a souligné Martin van Dijk, insistant sur le fait que l'aide n'est "pas uniquement destinée à cet hôpital, mais à toute la région".



"L'armée essaie de soutenir les hôpitaux néerlandais pour s'assurer qu'aucun hôpital n'ait à dire non à un patient, en gros", résume-t-il.



Malgré les mesures prises contre le Covid et une vaccination supérieure à 85% de leur population, les Pays-Bas ont connu ces dernières semaines une envolée du nombre des contaminations et la pression sur les soins de santé est élevée.



Ce pays, qui compte environ 17 millions d'habitants, a la semaine du 23 au 30 novembre enregistré 155.152 contaminations, selon les chiffres de l'Institut national de santé publique (RIVM). 1.996 personnes ont été admises à l'hôpital, dont 367 aux soins intensifs, 327 sont mortes.



Au sein des deux unités Covid, le personnel de l'hôpital et celui de l'armée collaborent désormais, sans qu'on puisse les distinguer.



Dans les couloirs, seul Martin van Dijk porte un uniforme militaire.



"Nous sommes reconnaissants qu'ils soient de retour", raconte à l'AFP Bea Schooleman, une infirmière qui s'occupe habituellement des soins de jours, envoyée en renfort dans l'unité Covid il y a deux semaines.



"Il devient de plus en plus difficile d'obtenir suffisamment de personnel soignant, donc oui, toute aide est la bienvenue", ajoute-t-elle, tout en déplorant la situation sanitaire.



"Il y a eu la vaccination, vous essayez tous de respecter les règles et les chiffres augmentent quand même. C'est difficile", soupire-t-elle.