Safran en négociation pour l'acquisition d'Orolia

(Belga) Le Groupe Safran, multinationale active dans les secteurs de l'aéronautique, de l'espace et de la défense, implantée en Belgique entre autres, annonce lundi soir mener des négociations exclusives pour l'acquisition d'Orolia, entreprise proposant des solutions de positionnement et navigation.

"Safran est entré en négociations exclusives pour l'acquisition de la société Orolia auprès d'Eurazeo et des fondateurs et dirigeants. Orolia est un des leaders mondiaux dans les solutions PNT (Positionnement / Navigation / Temps) Résilient qui renforcent la fiabilité, la performance et la sécurité d'opérations civiles, militaires et spatiales critiques, notamment dans des environnements GNSS (Système Global de Navigation par Satellites) sévères ou altérés", annonce le communiqué. La transaction est escomptée pour la moitié de l'année prochaine, mais les termes n'en sont pas dévoilés. La société devrait être consolidée au sein de la division Equipements aéronautiques et Défense. Le Groupe Safran est coté sur Euronext Paris, a présenté un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2020 et emploie 76.000 collaborateurs, dont 1.500 en Belgique. Ceux-ci sont installés à Liège et Bruxelles. (Belga)