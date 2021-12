La police de la route saisit 18kg de cannabis près d'Arlon: en quoi consiste la technique du "Go slow" utilisée par les malfrats?

La police de la route de la province du Luxembourg a réalisé une belle prise ce vendredi 3 décembre. Aux alentours de 21h, une patrouille a été attirée par un véhicule roulant à faible allure à proximité d'Arlon. Une conduite tellement précautionneuse qu'elle s'est avérée suspecte.

Après s'être soumis au contrôle, les occupants du véhicule, deux hommes de nationalité néerlandaise, ont été privés de liberté. Près de 18kg de cannabis ont été découverts dans le coffre.

Le "Go slow" est une technique de transport de stupéfiants de plus en plus en vogue en Belgique. A l'inverse du "Go fast", qui consiste à traverser le pays à très grande vitesse (en moyenne 200km/h) en convoi de plusieurs véhicules afin de ne pas être physiquement intercepté par les forces de l'ordre, le "Go slow" se veut plus discret. Le but: ne pas attirer l'attention des autorités en roulant "en bon père de famille".

Présentés au Juge d'instruction, les 2 individus ont été placés sous mandat d'arrêt. Ils ont incarcérés à la prison d'Arlon dans l'attente des suites de la procédure.