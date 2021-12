Voici les recherches Google les plus populaires en Belgique en 2021: du foot, des virus et... Jurgen Conings

En fin d'année, le géant du web et de la recherche Google publie les plus tendances de l'année écoulée en Belgique. Il s’agit des recherches qui ont connu une forte augmentation par rapport à 2020 (ce ne sont pas des données brutes). 2021 a été une année placée sous le signe d’une remarquable série sud-coréenne, de la vaccination et des sports. Ces recherches sont moins anecdotiques qu'il n'y paraît: elles représentent ce qui intéresse les Belges, ce qui les inquiète, ce qui les passionne.

EN GÉNÉRAL

Top 10 des recherches les plus tendances

Euro 2021 Jupiler Pro League Météo demain Roland Garros QVAX Covid Safe Ticket Coronavirus MyHealthViewer Eurovision 2021 Jurgen Conings

CORONAVIRUS

Top 10 des recherches corona

QVAX Covid Safe Ticket Coronavirus MyHealthViewer Vaccinatiecentrum in de buurt (Centre de vaccination dans le quartier) Vaccin COVID AstraZeneca Wanneer word ik gevaccineerd? (Quand serai-je vacciné ?) Sciensano BRUVAX

SPORT

Top 5 des stars internationales du football

Christian Eriksen Kylian Mbappé Giorgio Chiellini Karim Benzema Gianluigi Donnarumma

Top 10 des Diables Rouges

Eden Hazard Romelu Lukaku Kevin De Bruyne Thibaut Courtois Dries Mertens Axel Witsel Youri Tielemans Thorgan Hazard Yannick Carrasco Thomas Meunier

Top 10 des événements sportifs (hors football)

Roland Garros Giro 2021 Tour de France 2021 Olympische Spelen/Jeux Olympiques Wimbledon NBA WK Wielrennen 2021 (Championnats du monde de cyclisme sur route 2021) Premier League Darts Tirreno Adriatico 2021 US Open 2021

Top 10 des sportifs belges (hors football)

Nina Derwael Wout Van Aert Nafissatou Thiam Alexander Hendrickx Dixie Dansercoer David Goffin Elise Mertens Jolien Verschueren Remco Evenepoel Noor Vidts

À L'ÉCRAN

Top 10 des films

Black Widow Eternals Dune Army of Thieves Cruella Jungle Cruise Conjuring 3 Suicide Squad Space Jam Shang-Chi

Top 10 des séries

Squid Game Bridgerton Lupin The Serpent Cobra Kai Ginny & Georgia WandaVision Friends Reunion Shadow and Bone Firefly Lane

PERSONNALITÉS

Top 10 des personnalités internationales

Peter R. de Vries Ary Abittan Alec Baldwin Jean-Paul Belmondo Jean-Pierre Bacri Helen McCrory Charles Sobhraj Richard Berry Dita von Teese Marília Mendonça

Top 10 des personnalités belges

Jurgen Conings Jan Van Hecke Eddy Demarez Heidi De Pauw Sihame El Kaouakibi Gloria Monserez Lara Switten Kaat Bollen Danny Verbiest Barbara Mertens

POLITICIENS

Top 10 des politiciens fédéraux belges

Alexander De Croo Frank Vandenbroucke Annelies Verlinden Petra De Sutter Ludivine Dedonder Sophie Wilmès Vincent Van Quickenborne Tinne Van der Straeten Meryame Kitir Pierre-Yves Dermagne

MUSIQUE

Top 10 des artistes musicaux internationaux

DMX Daft Punk Patrick Juvet Nick Kamen Måneskin Jean-Luc Lahaye Charlie Watts Raffaella Carra Coldplay Damiano David

Top 10 des artistes musicaux belges

Hooverphonic Tourist LeMC Charlotte Adigéry Anouk Matton Emma Bale Geike Arnaert Helmut Lotti Ronny Mosuse Stefaan Fernande Kim Kay

COMMENT?

Top 5 ‘Comment?’

Comment obtenir son pass sanitaire? Comment supprimer un compte Instagram? Comment calculer son IMC? Comment habiller bébé la nuit? Comment faire une capture d’écran?

CRYPTO-MONNAIE

Top 5 crypto-monnaie

Binance Dogecoin Bitcoin koers (cours du bitcoin) Ethereum koers (cours du Ethereum) Shiba Inu Coin

JEUX VIDÉO

Top 5 des jeux vidéos